17 giugno 2015 Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, è nato il loro bimbo Fiocco azzurro per la coppia che si è innamorata nello studio di "Uomini e Donne" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:44 - Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono diventati genitori. La coppia che si è innamorata nello studio di "Uomini e Donne" ha annunciato il lieto evento attraverso la pagina Facebook del neo papà: "Stamattina abbiamo un motivo in più per esser felici..La famiglia Palmeri si è allargata ancora,finalmente Pundino dopo 38 settimane è venuto alla luce.. Noi ti auguriamo solo il meglio piccolino".

I genitori hanno documentato in tempo reale le ultime ore di attesa del loro 'pundino'. Prima la foto di Alessia dal parrucchiere a pochi giorni dal lieto evento, poi gli scatti insieme sul divano di casa e infine il selfie sul lettino dell'ospedale subito prima di entrare in sala parto: "Questione di ore e TI terremo tra le braccia.."



Anche lo staff, che è stato vicino alla coppia in questi mesi, su Facebook ha dato il benvenuto al nuovo arrivato: "Sei stato desiderato, cercato e atteso con amore. Hai trascorso 38 settimane nel tuo piccolo mondo, protetto dalla tua mamma. In queste settimane sei stato la forza nei momenti di sconforto, la gioia che spazza via le paure, la vita che riempie di sogni il futuro. E oggi ha inizio quel futuro! Benvenuto al mondo piccolo, buona vita!".