Alda D'Eusanio, pedicure social per il pappagallo Giorgio

Da qualche tempo lontana dalla tv, Alda D'Eusanio continua a divertire i fan sui social con simpatici siparietti. Questa volta a finire su Facebook è stata la pedicure del pappagallo Giorgio , al suo fianco (e sulla sua spalla) da oltre tredici anni. Seduta in poltrona la giornalista si prende cura di becco e zampette, accorciando delicatamente gli artigli del suo Giorgio con una limetta per unghie.

Dopo qualche capriccio iniziale, Giorgio si rilassa e si gode il trattamento come se fosse in un salone di bellezza. D'altronde dopo tanti anni passati insieme il pappagallo si fida ciecamente della sua padroncina, che a sua volta è molto affezionata a lui.



Il rapporto è diventato ancora più stretto dopo il brutto incidente che l'ha coinvolta qualche anno fa. Nel 2012 la D'Eusanio fu infatti investita da una moto e rimase per un periodo in coma. "Mi ha fatto molte feste quando sono tornata a casa dall'ospedale" aveva dichiarato all'epoca "Se esco fa grandi scenate, è diventato apprensivo e ha bisogno di essere rassicurato. Si è preso una bella paura in questi tre mesi di assenza!". Un compagno attento e premuroso, che si prende cura di lei e le dimostra il suo affetto meglio di tanti mariti.