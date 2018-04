Alcol test a Vinitaly, alla prova anche il governatore del Veneto Zaia

Vinitaly: alcol test si o no? Nell’attesa che la prova del palloncino venga introdotta anche a Verona, nei giorni della Fiera dei vini più prestigiosa d’Italia, Charlie Gnocchi alias Mr. Neuro di Striscia la Notizia è riuscito a sottoporre al test diversi ospiti e partecipanti presenti a Veronafiere, ottenendo risultati poco rassicuranti nella maggior parte dei casi. Tra i malcapitati anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, dopo una giornata di degustazioni, dopo aver soffiato nel palloncino aveva un tasso alcolemico pari a zero: “Ci impegnamo a fare l’alcol test per tutti quelli che se ne tornano a casa in macchina dopo Vinitaly?”, ha chiesto l’inviato di Striscia. “Direi di si - la risposta del governatore - ma soprattutto che prevalga il senso di responsabilità: chi guida non deve bere”.