Alba Parietti: "Io e Cristopher abbiamo voglia di riscoprirci"

"Dopo tanti anni, io e Cristopher abbiamo voglia di riscoprirci diversi, con tutto il nostro bagaglio di esperienze, di ferite e di sofferenze. In questi vent’anni, in cui ci siamo sentiti spesso, dalla sua bocca non è mai uscita una parola su di me che non fosse un regalo, un fascio di fiori".



Alba conferma quindi le voci di un ravvicinamento, e dichiara: "Il nostro è un rapporto prezioso, che questa volta non voglio che venga rovinato" e chiosa "Leggendo le pagine di Chi, io e Cristopher abbiamo riso molto e ci siamo detti che, anche se siamo diventati vecchi, siamo ancora da copertina". Infine, a Silvia che chiede ad Alba Parietti se ci sia stato un bacio da film a suggello della passione ritrovata, la show girl, sibillina, risponde: "Perché solo un bacio?".



In studio da Silvia Toffanin anche Matteo Cambi, ex enfant prodige della moda italiana, arrestato nel 2008 per bancarotta fraudolenta, che ripercorrerà per la prima volta il suo passato burrascoso. Per i fan de "Il Segreto" sarà a "Verissimo" Mariana, interpretata dall'attrice Carlota Barò.