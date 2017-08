27 luglio 2017 13:16 Alba Parietti, appello su Facebook per difendersi dalla querela della Lucarelli Dopo i duri scontri nel corso dellʼultima edizione di "Ballando con le stelle", lʼopinionista e il suo fidanzato avrebbero richiesto 180mila euro di danni per diffamazione

Dopo le liti in tv nel corso dell'ultima edizione di "Ballando con le stelle", lo scontro tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non accenna a placarsi. La Lucarelli e il suo fidanzato avrebbero chiesto 180mila euro di danni per diffamazione alla Parietti che su Facebook ha chiesto aiuto ai propri follower. "Chiedo ai miei amici e sostenitori materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo" ha scritto la showgirl. E l'aiuto è arrivato.

Quella andata in onda nel corso dell'ultima edizione del programma era stata una vera e propria battaglia. Dapprima sviluppatasi in diretta al sabato sera davanti alle telecamere, e poi, con il proseguio della trasmissione, allargatasi ai social, con post e contropost in settimana, dai toni sempre più aspri. Con la fine del talent sembrava tutto finito e invece ora la polemica si riaccende, addirittura con una coda legale.

"Buongiorno a tutti. Chiedo ai miei amici e sostenitori, ai quali chiedo inoltre, di evitare qualsiasi forma di insulto, di fornirmi, non avendo io messo in archivio nulla, in quanto il mio lavoro non è quello di screditare le persone, materiale inerente a carteggi e pubblicazioni fb di quel periodo, nei miei confronti e viceversa da parte della signora Lucarelli e fidanzato - scrive la Parietti -. In 35 anni di carriera, non mi era mai accaduto, di prendermi offese personali, per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni. Soprattutto, quanto le liti, ovviamente sale del programma stesso e l'assenza nell'ultima puntata, della signora, da lei decisa , non solo non le hanno causato un danno, ma a leggere le interviste sulla prossima edizione di "ballando" semmai una promozione e una riconferma. Mi verrà la sindrome di Giovanna D'Arco... così è il duro mondo dello spettacolo. Buona giornata".