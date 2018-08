Alan Alda, il capitano "Occhio di falco" di "M.A.S.H. ha il Parkinson

L'attore e regista statunitense Alan Alda ha reso noto di essere affetto da Morbo di Parkinson . Lo ha fatto durante una trasmissione televisiva del mattino, "This Morning", della Cbs, raccontando di essere stato colpito dalla malattia neurovegetativa tre anni fa. Alda ha recitato in decine di film e in Italia è diventato celebre negli anni 70 come protagonista della serie tv " M.A.S.H. ".

L'attore ha aftto poi un post su Facebook per spiegare ulteriormente la sua decisione di venire allo scoperto. "Ho deciso di far sapere alla gente che ho il Parkinson per incoraggiare gli altri ad agire - ha scritto -. Mi è stato diagnosticato tre anni e mezzo fa ma la mia vita prosegue pienamente: recito, faccio discorsi, aiuto con il mio Alda Center for Communicating Science. E faccio i miei podcast, che amo. Se ricevete una diagnosi di malattia... muovetevi!".



E poi ha continuato spiegando come la sua vita prosegua senza freni: "Prendo lezioni di boxe tre giorni alla settimana, e gioco a tennis almeno due volte alla settimana. E prendo una pillola che i dottori mi hanno raccomandato". Per poi chiudere con una nota ironica: "E non sto diventando demente. Almeno non sono più demente di quanto non lo fossi già prima. Ma forse non è bello da dirsi. Davvero, sto bene".