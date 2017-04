Al "Maurizio Costanzo Show", Raz Degan contro Alberico Lemme: "I paguri hanno più senso di te"

Duro botta e risposta al "Maurizio Costanzo Show" tra Raz Degan e il dietologo dei vip, Alberico Lemme.

"Hai vinto "l'Isola dei famosi" solo perché non ho partecipato" ha attaccato il farmacista, "Vesti come un pagliaccio", la replica dell'ex modello israeliano. Quindi la querelle si è inasprita: "In tre minuti mi hai avvelenato la mente" ha stilettato Raz Degan. "Tu in cosa saresti laureato? Io ho inventato un metodo per dimagrire" ha risposto Lemme. "Basta guardarti per capire come funziona. I paguri dell'Isola hanno più senso di te" ha concluso Degan tra gli applausi della gente in sala.