Al Bano, parla il nipote Marco: " È stato miracolato"

In diretta a "Mattino 5", il programma televisivo condotto da Federica Panicucci, parla il nipote di Al Bano Carrisi in merito al malore del cantante: "Ha avuto questa micro lesione a livello di ischemia cerebrale su una zona del cervello e quindi è stato secondo me miracolato. I dottori dicono che se avesse colpito un millimetro più a destra sarebbe stato più dannoso. Lui però è un lottatore".