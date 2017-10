Un 2017 intenso per Al Bano. Dopo i due infarti e la leggera ischemia il leone di Cellino San Marco continua a mordere la vita con la stessa forza di 50 anni fa. “Mi è andata bene, è questa la verità – afferma Al Bano – grazie a Dio ora sta bene". E scherza con Barbara D'Urso: "E' un anno che non ti vedo e stai benissimo”, dice il cantante. I due chiacchierano dell’infanzia di Al Bano e del rapporto del cantante con sua mamma Jolanda, una donna di 95anni tenera e profondamente legata al figlio. "Lei quando ero giovane mi impediva di guardare le ragazze e mi diceva sempre: attento alle femmine di Lecce, che lì sono tutte z******e".



Al Bano ha poi raccontato della sua famiglia e dei suoi figli: "Ho fatto 2 figli ogni 10 anni, li ho programmati bene sono 6 in totale, appena due sono pronti per andare via di casa arrivano gli altri così crescono bene", ha dichiarato il cantante che si è confessato in questa "D'Urso intervista" per fare un regalo a sua mamma. "Le immagini che avete visto fanno parte di un docufilm che ho voluto dedicare a mia madre e che andrà in onda prossimamente su Rete 4. Ci rivedremo presto", assicura poi il cantante ai fan e al pubblico della trasmissione, tutto in piedi per omaggiarlo con una standing ovation.