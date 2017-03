Ancora una volta Loredana Lecciso si dimostra compagna affettuosa e presente per il suo Al Bano, colto da lieve ischemia cerebrale (quella che il dott.Trianni definisce "un piccolo infarto al cervello") ed in cura all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La showgirl, contattata al telefono, parla piano per non disturbare i medici in visita al cantante, ma rassicura gli italiani: "Sta riposando, ma vuole tornare a cantare il prima possibile".