Al Bano in esclusiva a "Verissimo": "Cantare con Romina è un divertimento"

L'ELIMINAZIONE A SANREMO - Al Bano ha poi commentato per la prima volta in tv la sua eliminazione all'ultima edizione del festival: "Sono stato il primo tra gli esclusi. In tanti anni di Sanremo non mi era mai successo, ma è bene provare tutte le dimensioni della vita". "Per me - ha confidato - Sanremo è sinonimo di emozione. L'adrenalina che becco lì non la prendo da nessuna parte, indipendentemente dal risultato. In tutte le gare puoi arrivare primo o ultimo. Avrei certo preferito vincere, ma ha fatto più effetto essere escluso piuttosto che arrivare terzo".



IL FENOMENO GABBANI - A Silvia Toffanin che gli ha chiesto cosa pensi del vincitore Francesco Gabbani, Al Bano ha risposto: "Mi ha divertito. E' un personaggio positivo". E su Ermal Meta, al quale Al Bano ha tolto un fiore dal bouquet, il cantante di Cellino ha detto: "Meta è bravo. Ha cantato una versione di 'Amara terra mia' bellissima. Io rispetto gli albanesi, ho addirittura il passaporto albanese, non avrei mai potuto fare qualcosa contro di lui. Il mio gesto di prendere un fiore era ironico, perché a differenza degli altri premiati sul palco io non avevo in mano nulla".



LA SCOMPARSA DELLA FIGLIA YARA - Con grande pudore, ha inoltre accennato alla scomparsa di sua figlia Yara confessando: "Sono ferite che non si possono curare, sono sempre pronte a sanguinare. Le mie lacrime hanno un percorso inverso, scorrono tutte all'interno".



LA SEPARAZIONE DA ROMINA - Dei momenti dolorosi della sua vita, come la separazione da Romina, Al Bano ha confidato: "Quando è finito tutto, mi sembrava di camminare in un cimitero e non in casa mia. Ho dovuto ricominciare da capo e ho incontrato Loredana. E' stata una boccata d'ossigeno. Ho messo al mondo due figli che sono stati due supporti importanti. Poi Loredana mi ha spiazzato con la sua decisione di voler fare tv. Io non condividevo ma ognuno è libero di fare le proprie scelte".



Per la prima volta ospite del talk show anche la cantante Bianca Atzei e, direttamente da Madrid, la solare merlettaia de "Il Segreto" Gracia Hermosa (Carmen Canivell).