Al Bano conferma il ritiro: "Non canto più"

Clamoroso annuncio di Al Bano, "Non canto più": la conferma arriva in esclusiva a Mattino Cinque. In un servizio andato in onda durante la puntata, il cantante pugliese ha annunciato il proprio addio alla musica, ufficializzando una decisione su cui stava ragionando da tempo: “E' vero, dal primo gennaio mi fermerò”. Il 31 dicembre, quindi, dovrebbe essere la data del suo ultimo, grande concerto. Una scelta dettata anche dall’infarto e dall’ischemia che lo hanno colpito nel 2017: “Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi”. Ma lascia comunque una porta aperta: “Magari non sarà un addio definitivo”. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe già in cantiere un nuovo album di inediti con una partner d'eccezione, Romina Power.