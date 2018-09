Al Bano alla Mostra del Cinema: “Rovazzi? Un simpatico geniaccio”

“Rovazzi è un simpatico geniaccio, e salirà molto molto in alto”. E se a dirlo è Al Bano, c’è davvero da esserne orgogliosi. Il cantante di Cellino San Marco, che ha duettato con Fabio Rovazzi nel suo ultimo successo discografico “Faccio quello che voglio”, è stato intervistato da Pomeriggio Cinque alla Mostra del cinema di Venezia. Qui infatti la “strana coppia” della musica italiana ha fatto capolino sul red carpet, poco prima della proiezione del film “Vox Lux”. Per Rovazzi, accompagnato dalla fidanzata Karina Bezhenar, era la prima volta. Per Al Bano, accompagnato dai figli Jasmine e Al Bano Carrisi jr., invece era un’esperienza già nota: “L’ho già fatto un paio di volte – ha spiegato - ed è sempre molto emozionante, perché il tappeto rosso diventa in qualche modo tappeto volante e fa sognare”. A proposito di cinema, Al Bano ha confidato di amare in particolar modo il genere western e i film di Sergio Leone.