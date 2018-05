Aida, parla la sorella: "Quando non è in tv aiuta chi soffre"

"Mia sorella non è cattiva, quando non è in tv lavora dalle sure e porta conforto a chi soffre". Alia Nizar difende la sorella di Aida, discussa inquilina appena uscita dalla Casa del "Grande Fratello 15". Al settimanale "Grand Hotel" racconta una versione inedita, mostrando le foto della spagnola mentre porta gli abiti ai piccoli dell’orfanotrofio e in un convento con una religiosa: "Da più di dieci anni mia sorella si spende per gli altri", confessa.