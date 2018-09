Aida Nizar, incidente sexy a Pomeriggio Cinque

Non poteva fare un ingresso più esplosivo la vulcanica Aida Nizar nel salotto di Barbara D’Urso. L’esuberante spagnola, ex concorrente del Grande Fratello, mette piede nello studio di Pomeriggio Cinque ed esordisce con un clamoroso incidente hot, mostrando in diretta il seno. Mentre si rivolgeva, gesticolando animatamente, a un altro degli ospiti del programma, Vittorio Sgarbi, la spallina del suo abito è crollata lungo il braccio scoprendo completamente il seno sinistro. Pochi attimi di gelo in studio e di stupore sul volto di Aida ma subito la starlette ha proseguito il suo intervento, con la solita energia e come se nulla fosse.