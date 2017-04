Aida, alias Candela ne Il Segreto, a Verissimo: "Bello essere mamma"

Sempre simpatica e coinvolgente, la bella attrice spagnola Aida De La Cruz è ospite nel salotto di Silvia Toffanin per dare al pubblico italiano la lieta notizia, cioè quella della nascita del suo primo figlio, lo scorso Dicembre: "La vita cambia, ancora non so quando tornerò sul set, le madri sanno quali difficoltà ci sono nei primi mesi. Tutte le energie vanno a lui, poi, pian piano, impari a conoscerti e a conoscere il bambino e trovi la tua dimensione". Non solo novità nella sua vita privata, ma anche interessanti sviluppi del suo personaggio nella soap Il Segreto, quello di Candela Mendizabal, la dolce e risoluta pasticciera di Puente Viejo: "La gravidanza non ha influito sulla trama, ciò che vedrete di qui in avanti era già stato previsto dagli sceneggiatori".