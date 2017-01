25 novembre 2014 Agon Channel ricco di star nostrane da Sabrina Ferilli a Marco Materazzi La tv albanese ha arruolato alcuni dei nomi più popolari del calcio, dell'informazione e del piccolo schermo per debuttare sul digitale terrestre Tweet google 0 Invia ad un amico

18:47 - Parte il 26 novembre in Italia sul digitale terrestre la nuova tv albanese Agon Channel. Un palinsesto pieno di talent show, informazione e intrattenimento. Sabrina Ferilli condurrà un talk show, l'ex calciatore dell'Inter Marco Materazzi allena i giocatori in gara nel talent "Cleyton Orient" mentre l'informazione sarà curata da Antonio Caprarica. Simona Ventura terrà a battesimo il lancio del canale in un gala di cui sarà ospite Nicole Kidman.

Le trasmissioni sul canale numero 33 del digitale terrestre inizieranno poi il primo dicembre. In programma format inediti prodotti in Albania, nel centro di produzione di Tirana. A lanciare il nuovo canale l'imprenditore Francesco Becchetti, che nell'impresa ha investito 40 milioni di euro. Il canale si presenta come un'alternativa alle reti generaliste e punta su volti noti dell'intrattenimento italiano, come Sabrina Ferilli, che condurrà lo show di punta "Contratto".



E poi Pupo, direttore del reparto Game Show, con tre produzioni originali tra cui "Una canzone per cento mila", che condurrà. Sul fronte dei talent, Maddalena Corvaglia presenterà "My bodyguard", mentre la Ventura sta ancora valutando se prendere parte al talent sul calcio "Leyton Orient", condotto da Giancarlo Padovan, con opinionisti Nicola Berti, Fulvio Collovati e Fabio Galante.