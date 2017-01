Agon Channel: fermato a Londra il patron Francesco Becchetti

L'imprenditore italiano Francesco Becchetti, proprietario della tv italo-albanese Agon Channel, è stato fermato a Londra per conto della autorità di Tirana che a giugno avevano emesso un ordine di cattura internazionale nei suoi confronti. Becchetti, che è accusato di "falso in documentazione" e "riciclaggio di denaro", entro il 7 dicembre dovrebbe essere estradato in Albania dove prosegue l'inchiesta a suo carico.