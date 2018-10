Aggressione a Stefania Petyx: gli abusivi erano già stati protagonisti di altri scontri

Nella puntata di lunedì 15 ottobre, "Striscia la Notizia" è tornata sulla vicenda che ha recentemente coinvolto l'inviata Stefania Petyx, aggredita durante un servizio riguardante un immobile occupato da alcuni abusivi in via Giuseppe Savagnone, a Palermo.



A distanza di qualche giorno il programma di Canale 5 ha proposto alcuni importanti aggiornamenti che riguardano proprio gli aggressori. Come mostrato durante la trasmissione, il 25 settembre 2017 Stefania Petyx si era occupata di una struttura pubblica in corso Alberto Amedeo (Palermo) occupata abusivamente proprio dalle stesse persone coinvolte nella recente violenza all'inviata di Striscia. Dopo il servizio dello scorso settembre, il bene storico fu sgombrato e sigillato, ma come riportato la famiglia dell'aggressore ha occupato un altro immobile, quello di via Giuseppe Savagnone.