Perchè Flavio Insinna era furioso contro i produttori del programma 'Affari Tuoi' nel famoso fuorionda? Striscia La Notizia ricostruisce l'andamento della puntata incriminata e scopre che il reale motivo riguarda la mancata spettacolarizzazione del finale, causata da una cattiva giocata della concorrente. Come fare ad indovinare i pacchi giusti? La numerologia è la chiave del tarocco, bisogna conoscere i numeri fortunati degli ignari concorrenti, che gli autori abilmente si fanno dire durante il provino.Il numero fortunato della signora accusata da Insinna di non essere molto loquace e di parlare con le mani giunte davanti alla bocca è il 7. Puntualmente, ci sono 150mila euro in quel pacco e tutti sono fiduciosi che rimarrà fino al termine, rendendo il finale pirotecnico e facendo crescere gli ascolti. La signora, però, ignara accetta un'offerta inferiore e si accontenta di 45mila euro. Nel fuorionda, Insinna si scaglia contro di lei, sostenendo che avrebbe dovuto essere punita dai responsabili del programma e istruita su come giocare in diretta. Una pagina triste per la tv di Stato.