Adriano Pappalardo, paura per il cantante dopo un incidente di parapendio

Adriano Pappalardo è rimasto vittima di un incidente con il parapendio sul litorale pontino. Il cantante, popolare grazie a successi come "Ricominciamo", è stato trasportato nella tarda serata di mercoledì al pronto soccorso dell'ospedale santa Maria Goretti di Latina. Qui gli sono stati riscontrati una frattura della tibia, diverse fratture costali e contusioni polmonari. Secondo fonti sanitarie non è in pericolo di vita.