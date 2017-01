1 marzo 2015 Addio al signor Spock, il dolore del "capitano Kirk" arriva via Twitter William Shatner, collega e amico di una vita di Leonard Nimoy, scomparso venerdì, ha espresso via social la sua tristezza e il dispiacere per non poter partecipare ai funerali Tweet google 0 Invia ad un amico

14:31 - Sono stati compagni di lavoro sul set e amici fuori per una vita. Leonard Nimoy e William Shatner, per tutti i fan di Star Trek resteranno per sempre il signor Spock e il capitano Kirk. Shatner ha voluto ricordare l'amico scomparso via Twitter, esprimendo tanto il suo dolore quanto il dispiacere per non poter essere presente ai funerali perché bloccato in Florida per un evento benefico.

"L'ho amato come un fratello. Ci mancherà il suo umorismo, il suo talento, la sua capacità di amare". E' con questo tweet che William Shatner ha iniziato il suo personale ricordo di Leonard Nimoy. L'attore ha confessato di essere felice di vedere come da ogni parte del mondo arrivassero attestati di stima per Nimoy e di non essere in grado di esprimere a parole i propri sentimenti.



D'altro canto i due hanno iniziato a lavorare insieme nel 1966, anno della prima stagione della serie classica di "Star Trek", condividendo tre anni per poi di quella avventura per poi riprenderla in sei pellicole cinematografiche, cementando un rapporto che andava ben oltre l'ambito professionale. Per questo per Shatner è stato un dolore non poter partecipare ai funerali dell'amico. "Mi sento davvero male. Io sono qui per un evento di beneficenza e uno dei miei più cari amici sta per essere sepolto".



"Mi trovo in Florida - ha poi twittato spiegando meglio la cosa - dal momento che ho acconsentito a partecipare al Red Cross Ball. I funerali di Leonard sono domani e non posso rientrare in tempo". Ma la distanza non gli ha impedito di onorare la memoria di Nimoy: "Passiamo un po' di tempo domani celebrando la vita di Leonard - ha concluso - e ricordando l'uomo".