Addio al Babbo Natale degli spot Coca Cola, nella vita reale faceva il barman e il tassista

19:55 - Era un volto noto del piccolo schermo, ma solo a Natale. Appariva con la sua folta barba bianca, il vestito da Santa Claus, le guance rosse e l'espressione rassicurante negli spot della Coca Cola, eppure John Moore non era famoso. Dopo le festività, il Babbo Natale che aveva fatto sognare i più piccoli tornava al lavoro di ogni giorno: tassista e barman.

La sua avventura televisiva era iniziata nel 2005-2006 ed era originario di Burgess Hill nel West Sussex in Inghilterra. Da tempo era malato di cancro. In una recente intervista al Financial Times, aveva detto: "Una delle cose più importanti è quella di creare una connessione magica con i bambini". E lui ci era riuscito.