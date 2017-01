Addio ad Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie

E' morto Antonio Polese , noto a livello nazionale grazie alla famosa trasmissione tv "Il Boss delle Cerimonie" , reality cult-trash girato nella sala ricevimento di Sant’Antonio Abate, "La Sonrisa". Aveva 80 anni ed era da tempo malato. Già nei mesi scorsi aveva accusato uno scompenso cardiaco per il quale era stato due volte in ospedale. Martedì era stato ricoverato in una clinica di Castel Volturno per degli accertamenti.

A fine ottobre era stato ricoverato prima all'ospedale di Castellammare di Stabia e poi al Monaldi per uno scompenso cardiaco. Ora il brutto colpo per i familiari e per i suoi numerosi fan.



L'ultimo periodo non era stato molto felice per il "boss". L'azienda di famiglia all'interno della quale venivano girate le puntate del docu-reality sui riti e le tradizioni dei matrimoni nel Napoletano era stato confiscato l’8 novembre scorso dal Tribunale di Torre Annunziata. Secondo la Procura, la struttura immobiliare era sorta in mancanza di qualunque autorizzazione. Inoltre Rita Greco e Agostino Polese, moglie e fratello di Don Antonio, sono stati condannati ad un anno di reclusione per abusi edilizi.