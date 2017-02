Addio a Richard Hatch, l'Apollo di "Battlestar Galactica"

Un tumore al pancreas si è portato via a 71 anni l'attore americano Richard Hatch . E' noto soprattutto per aver interpretato il capitano Apollo nella serie tv anni 70 "Battlestar Galactica" , che gli è valsa una nomination nel 1979 ai Golden Globe. Era apparso anche in "Dynasty", "Love Boat", "Le strade di San Francisco" e "Santa Barbara".

Nato in California nel 1945, ha lavorato in teatro fino al 1976, quando viene chiamato a interpretare l'ispettore Dan Robbins nella serie cult "Le strade di San Francisco", per sostituire Michael Douglas. Due anni più tardi viene scritturato per il ruolo di Apollo in "Battlestar Galactica": la serie dura solo una stagione ma è rimasta nella memoria degli appassionati di fantascienza Sci-Fi. Successivamente partecipa anche al remake della serie del 2003 interpretando Tom Zarek il carismatico leader politico dalla colonia di Sagittaron. Tra la serie originale e il remake aveva anche scritto cinque romanzi ambientati nel medesimo universo di Battlestar Galactica.