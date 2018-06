Addio a Richard Harrison, è morto "Il Vecchio" di "Affari di Famiglia"

Originario di Lexington, nella Carolina del Nord, raccontava di essere sempre il primo a presentarsi in negozio la mattina presto e di non aver mai preso un giorno di malattia sin dal 1994. È stato un veterano della Marina militare statunitense. Aveva una particolare predilezione per i giocattoli antichi e per le automobili e possedeva una rara Chrysler Imperial del 1966 che suo figlio e suo nipote hanno fatto restaurare per lui in occasione del suo cinquantesimo anniversario di matrimonio.



"Pawn Stars" ("Affari di famiglia" in Italia) , show di cui è stato per anni protagonista, era ambientato nel suo negozio di Las Vegas, in cui esperti locali si recavano per aiutare a valutare gli oggetti più strani e curiosi che la gente portava in cambio di soldi, con l'obiettivo di restaurarli e rivenderli. "Il Vecchio" Harrison faceva la parte del brontolone, di poche parole e facilmente irritabile. Con lui anche il figlio Rick "la Volpe", il nipote Corey "lo Smilzo" e Austin "Chumlee" Russell.



A poche settimane dal debutto, nel 2009, il programma divenne il più visto su History Channel e il banco dei pegni di Harrison raggiunse fino a 5mila visitatori al giorno.



Con queste parole il figlio Rick ha annunciato su Instagram la morte del padre. "Richard Benjamin (The Old Man) Harrison è morto circondato da coloro che amava. La sua famiglia, il team di Gold & Silver Pawn e i suoi numerosi fan in tutto il mondo saranno tremendamente tristi. Era il mio eroe e ho avuto la fortuna di avere un padre davvero cool. Ha vissuto una vita molto piena e attraverso lo show "Pawn Stars" ha segnato la vita di tante persone, insegnando loro l'amore per la famiglia, il duro lavoro e l'umorismo. Apprezziamo i pensieri e le preghiere di tutti e chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in questo momento".