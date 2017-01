Addio a Mary Tyler Moore: la "single" più amata della tv degli Anni 70

Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 1 di 18 Afp Afp Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 2 di 18 LaPresse LaPresse Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 3 di 18 LaPresse LaPresse Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 4 di 18 Afp Afp Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 5 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 6 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 7 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 8 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 9 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 10 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 11 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 12 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 13 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 14 di 18 LaPresse LaPresse Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 15 di 18 Afp Afp Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 16 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 17 di 18 LaPresse LaPresse Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar 18 di 18 Olycom Olycom Addio a Mary Tyler Moore, regina della tv Anni 70 Si è spenta a 80 anni l'attrice americana. Con il suo show cambiò l'immagine della donna in tv, mostrando la storia di una single, lavoratrice e indipendente. Fu anche candidata a un Oscar leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mary Tyler Moore Show", andata in onda dal 1970 al 1977, è stata un po' la mamma di tutte le sit-com. Basti pensare a quante serie spin-off sono nate sui personaggi che ne erano protagonisti ("Rhoda", "Phyllis", "Lou Grant") e quanti attori di culto ne hanno fatto parte, da Ed Asner ("Lou Grant" ma anche Papa Giovanni XXIII in una fiction italiana) a Gavin McLeod, il capitano Stubing di "Love Boat", passando per una straordinaria Cloris Leachman, poi diventata immortale con la sua Frau Blucher in "Frankenstein Jr.".



Ma al di là della felicità di scrittura e della portata comica della serie, è stata fondamentale per aver portato nei piccoli schermi una nuova immagine di donna, affrontando con il sorriso sulle labbra anche temi molto seri che fino a quel momento erano stati tabù. Prima del suo show personale, che le valse 4 Emmy, Mary Tyler Moore aveva iniziato al fianco di Dick Van Dyke, tra il 1961 e il 1966, nel "Dick Van Dyke Show". Più breve, e meno fortunata, la carriera cinematografica, dove comunque riuscì a farsi notare ottenendo una nomination all'Oscar per "Gente comune" (1980), diretta da Robert Redford.



Poi ebbero la meglio i guai personali: l'alcolismo, un diabete feroce, un divorzio e il tragico suicidio del figlio. Ma nonostante questo Mary è sempre andata avanti, fronteggiando con coraggio anche il cancro che l'aveva colpita negli ultimi anni, impegnandosi sempre per battaglie benefiche.