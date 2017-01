6 febbraio 2015 Addio a Marisa Del Frate, prima showgirl della tv italiana L'attrice si è spenta nella sua casa di Roma. Il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto 84 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Si è spenta giovedì nella sua casa di Roma Marisa Del Frate, cantante e attrice nota soprattutto per le sue apparizioni televisive negli Anni Cinquanta e Sessanta al fianco di Erminio Macario e Gino Bramieri e Corrado, con i quali esordì in tv nel 1961 ne "L'Amico del giaguaro". La Del Frate, che nella sua carriera aveva anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1958, era malata da tre mesi e avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 11 marzo.

Poliedrica e amata dal pubblico, Marisa Del Frate è considerata la prima showgirl italiana. Inizia come indossatrice, arrivando in finale all'edizione di Miss Universo nel 1956. L'anno successivo, partecipa al Festival di Napoli, vincendo con la canzone Malincomico autunno, che le vale la popolarità e la fa arrivare sino al palco dell'Ariston. L'esordio in teatro è al fianco di Macario, che la chiama per la rivista Chiamate Arturo 777. Poi è la volta di Monsieur Cenerentolo con Carlo Dapporto e Il rampollo di Scarnicci eTirabusi.



La definitiva consacrazione arriva però con la televisione e il varietà. Nel 1961 la Del Frate è con Corrado, Gino Bramieri e Raffele Pisu ne L'amico del giaguaro, un quiz dove recita, canta e imita. Interpreta la sigla del programma, che diventa subito un tormentone. Nel 1963 è con Paolo Ferrari ne Il naso finto. Due anni dopo è al fianco di Corrado e Sandra Mondaini ne La trottola, dove lancia la La danza di Zorba e incide la sigla Anche se tu. Il 1963 è l'anno in cui arriva il debutto sul grande schermo con Obiettivo ragazze di Mario Mattioli con, tra gli altri, Tony Renis. Il sodalizio artistico con Bramieri e Pisu continua anche in teatro, attività che non abbandonerà per tutta la sua carriera fino agli anni Settanta, quando riduce le sue apparizioni. Torna in tv a metà degli Anni Ottanta, conducendo insieme a Pisu Gran bazar, considerata la prima televendita, per l'emittente Telecentro di Bologna.



Travagliata la vita privata. Negli anni settanta la Del Frate convola a nozze in segreto, in Scozia, con Tonino Micheluzzi, gia' sposato. I due hanno una bimba, che però sopravvive solo poche ore. Gli ultimi anni della sua vita la soubrette li trascorre da sola nella sua casa romana, circondata dall'affetto dei nipoti che ne hanno avuto cura sino all'ultimo giorno.