Addio a Lorena Rojas, muore di cancro la star delle telenovelas

17:28 - Dal 2008 lottava contro il cancro, ma Lorena Rojas ha perso la sua battaglia. La famosa attrice di soap opera è morta a 44 anni. Di origini messicane, è stata la protagonista di tantissime telenovelas tra cui "Alcanzar Una Estrella", dove interpretava Canción De Amor. Solo pochi giorni fa, il 10 febbraio, aveva festeggiato il compleanno con una festa a sorpresa organizzata da amici e parenti.

Lorena Rojas ha recitato anche in "El Cuerpo del Deseo" a "Pecados Ajenos" e "Rosario". E si è dilettata anche come cantante incidendo l'album di canzoni per bambini "Hijos del Sol". Dopo la notizia della morte su Twitter i fan di tutto il mondo l'hanno salutata con tantissimi cinguettii.