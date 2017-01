Addio a Laura Troschel, attrice e primadonna del Bagaglino

Si è spenta a Roma all'età di 71 anni Laura Troschel , attrice versatile e protagonista di molti film italiani. Nonostante la sua grande vitalità, energia e amore per la vita, la Troshel non è riuscita a vincere l'ultima sfida con la malattia. I funerali si terranno il 1° ottobre a Roma, nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura alle ore 12.00.

Laura Troschel approdò giovanissima al cabaret con Castellacci e Pingitore sul palco del Bagaglino nello storico Salone Margherita, divenendone primadonna. Successivamente calcò le scene del teatro Brancaccio di Roma. Seguirono poi le partecipazioni cinematografiche negli anni '70 e '80 in film come "4 mosche di velluto grigio" (1971) di Dario Argento, "Nerone", "La prima notte di nozze" e "L'imbranato".



Per la tv condusse nel '79 "C'era una volta Roma" e nell'autunno dell'80 il programma di prima serata "Scacco Matto" abbinato alla Lotteria Italia. Tra le tante partecipazioni anche quella nella serie "I ragazzi del muretto" e alla soap opera "Un posto al sole".