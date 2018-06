Addio a Jackson Odell, l'attore di "The Goldbergs" e "Modern Family" aveva 20 anni

L'attore Jackson Odell è stato trovato morto nella sua casa a Tarzana, in California. Aveva 20 anni ed era noto per le sue interpretazioni in serie tv come "The Goldbergs", "Modern Family", "iCarly" e "Arrested Development". Non sono ancora note le cause del decesso. Non c’erano segni di lotta secondo quanto riportato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.