21 agosto 2017 12:58 Addio a Gero Caldarelli, il ricordo social di Veline e conduttori Amici e colleghi ricordano il mimo, che aveva impersonato il Gabibbo sin dal 1990

Dopo la morte di Gero Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo, in tanti tra amici e colleghi sui social hanno dedicato un pensiero speciale. Dalle ex Veline Giorgia Palmas, Elisabetta Canalis e Juliana Moreira, passando per Michelle Hunziker, Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e Simona Ventura. Portato via da un male incurabile, ultimamente Gero si era alternato con il suo allievo Rocco Gaudimonte.

"Mi restano nella memoria una marea di aneddoti, battute, serate insieme" ricorda l'amico di vecchia data Ezio Greggio "Ho davanti agli occhi il tuo stile inconfondibile dentro e fuori il guscio del Gabibbo. Fuori un omino minuto, spaurito. Dentro un omone, eri un grande. Il pupazzo rosso portato in vita da un bravo artista dell'espressione gestuale come te". Commosso anche il pensiero di Michelle Hunziker: "Era un un uomo meraviglioso. Promuoveva i sogni, amava i bambini a tal punto che non si sarebbe mai manifestato a loro se non come il vero Gabibbo.



A rendergli omaggio le Veline storiche di "Striscia la Notizia" e le colleghe di "Paperissima Sprint". "Ciao Piccolo Grande Gero... mio partner di gioco per 11 anni, anche quando non sei stato bene hai dimostrato tanto amore e passione per la tua professione, un gran lavoratore...." scrive Juliana Moreira. "Averti conosciuto è stato un piacere immenso, per sempre nei ricordi più belli.." la dedica di Giorgia Palmas.