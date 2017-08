Addio a Gero Caldarelli: è stato per 27 anni l'anima del Gabibbo

Con Antonio Ricci la collaborazione era nata ai tempi di "Drive In", dove era apparso nei panni di Gawronski e Pendulus. Nel poi arrivò il ruolo che gli avrebbe cambiato la vita: venne scelto per interpretare il Gabibbo, il Pupazzo di "Striscia la notizia" che da allora ha sempre animato.



Nel 2003 uscì il suo libro "Una vita da ripieno - Cronache dall'interno del Gabibbo" e nel maggio scorso ha pubblicato una raccolta di fiabe intitolata "Belandi, che storie! Tre mega avventure nel mondo dei besughi". Gero era inoltre autore di quadri in gommapiuma e smalti ad acqua.



Il ricordo di Michelle Hunziker - Michelle Hunziker, più volte conduttrice di Striscia, ha voluto ricordare Caldarelli con un post su Instagram. "È volato via anche il nostro Gero Caldarelli...era un un uomo meraviglioso - ha scritto -. Promuoveva i sogni, amava i bambini a tal punto che non si sarebbe mai manifestato a loro se non come il vero Gabibbo. Un grande lavoratore, un amico che ti diceva sempre che stava "alla grande". Era sempre felice e io so che lui avrebbe voluto che mettessi una sua foto da Gabibbo senza svelare il suo volto per non deludere i bimbi...ci mancherai tanto Gero...ti voglio bene. #gabibbo"