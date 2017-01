Addio a Geraldine McEwan, la Miss Marple

11:47 - Se ne è andata a 82 anni Geraldine McEwan, l'insuperabile Miss Marple del piccolo schermo. La famiglia dell'attrice ha reso noto che la donna è morta mentre seguiva una terapia post infarto, che l'aveva colpita a fine ottobre. La McEwan, nata il 9 maggio del 1932 a Old Windsor, era conosciuta per molti ruoli tra cui quello creato da Agatha Christie, ovvero la detective Miss Marple in 12 serie tv dal 2004 al 2007.

Geraldine, che era di origini irlandesi, ha lavorato per molti anni a teatro, ma anche molto in televisione e al cinema. Nel ruolo di Miss Marple, quello più conosciuto, l'attrice aveva interpretato una tipica donna inglese piena di manie e anche di qualche acciacco che era però capace, quasi senza farsene accorgere, di risolvere i casi più intricati.

Al cinema aveva interpretato una ventina di film tra cui quello della perfida suor Bridget in Magdalene di Peter Mullan, premiato con il Leone d'oro al Festival di Venezia nel 2002, mentre nel 1991 era stata la strega Mortianna nel film Robin Hood principe dei ladri di Kevin Reynolds.