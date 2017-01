Addio a David Bowie, Mediaset cambia la programmazione

Dalle ore 15.00 alle 16.00 l'approfondimento "Dentro i Fatti" sarà dedicato alla storia del cantante inglese, mentre dalle ore 21.00 alle 22.30 andrà in onda lo speciale "Il Duca Bianco", un lungo tributo a Bowie con i video delle sue canzoni. Alle ore 23.05, su Italia 1, spazio allo speciale curato da Studio Aperto dal titolo "Hero omaggio al Duca Bianco", condotto da Monica Gasparini con ospiti in studio che ripercorreranno la carriera del cantante.



In prima serata, Italia2 propone il film "Il mio west" con David Bowie, Harvey Keitel e Leonardo Pieraccioni . In seconda serata, su Iris, va in onda il film "The prestige" dove Bowie compare nei panni di uno stravagante scienziato.



Infine, martedì 12 gennaio, alle ore 23.40, su Retequattro, andrà in onda uno speciale curato dalla redazione del Tg4 e, a seguire, il film diretto da Tony Scott "Miriam si sveglia a mezzanotte" con Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon.