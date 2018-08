Addio a Charlotte Rae, la signora Garrett de "Il mio amico Arnold"

L'attrice era nata a Milwaukee il 22 aprile 1926. Dopo aver lavorato in teatro, a Broadway, dagli anni Cinquanta, divenne famosa solo dopo i 50 anni grazie alla serie "Diff'rent Strokes", in onda dal 1978 al 1986. In Italia arrivò nel 1980 con il titolo "Harlem contro Manhattan", diventato poi "Il mio amico Arnold". Il suo personaggio della Signora Garrett spesso rubava la scena agli altri. Era una tata di ferro nella casa del vedovo milionario Philip Drummond (Conrad Bain), dove accudiva i figli adottivi Arnold (Gary Coleman) e Willis (Todd Bridges) oltre a Kimberly (Dana Plato).



Proprio il successo di questo ruolo le regalò uno spin off tutto per lei, "The Facts of Life" (in Italia, "L’albero delle mele"), diventando governante presso l'Eastland School, un prestigioso collegio femminile di New York. Lascerà nel 1986 lo show per problemi di salute. Ma nonostante il suo stato fisico è apparsa negli ultimi anni ancora in tv in serie come "ER", "Pretty Little Liars", "Sisters", "Un detective in corsia".



Intanto, solo pochi giorni fa, è arrivata la notizia che Sony Pictures TV, in collaborazione con la società di Leonardo DiCaprio (Appian Way), sarebbero al lavoro per sviluppare il reboot proprio della sitcom "L’albero delle mele".