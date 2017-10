Ad "Amici", Roberto Saviano: "Vi racconto la storia di Khaled, un eroe siriano"

Non solo divertimento, ma anche attenzione al sociale. Ad "Amici" si è infatti parlato del conflitto in Siria, per non dimenticare il fatto che, in sei anni, abbia causato oltre 450mila vittime, in larga parte civili. A toccare l'argomento, lo scrittore Roberto Saviano, il quale ha incentrato la propria narrazione su Khaled Omar Harrah, un volontario siriano che, da solo e in situazioni a tratti disumane, è riuscito a salvare le vite di molti suoi connazionali. Per non dimenticare i tanti morti, soprattutto bambini, uccisi spesso anche da armi proibite.