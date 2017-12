Aci, una campagna di spot in tv per favorire la nuova cultura della mobilità

Auto elettriche, guida assistita e nuovi sistemi informatici che permettono la regolazione del traffico e il dialogo tra i veicolo. La grande rivoluzione tecnologica, che sta investendo il mondo della mobilità, riguarderà nei prossimi anni decine di milioni d'italiani che dovranno imparare come utilizzarla in modo sempre più consapevole e proficuo.



Aci, Automobile club Italia, insieme al ministero dello Sport e alla presidenza del Consiglio, lancia sulle grandi reti televisive generaliste nazionali una campagna sociale per sensibilizzare la nuova cultura della mobilità tra le generazioni future.