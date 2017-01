Abby Sciuto di Ncis aggredita da un clochard: "Voleva uccidermi"

Pauley Perrette è salva per miracolo. La star di Ncis, che nella serie veste i panni dell'amatissima scienziata Abby Sciuto, è stata infatti aggredita per strada da un clochard. A raccontare la disavventura è la stessa attrice su Twitter: "Mi ha bloccato il braccio e poi mi ha dato dei pugni sul naso e sulla fronte. C'era un garage vuoto dietro di me, sapevo che se fosse riuscito a portarmi lì, sarei morta, minacciava di uccidermi".