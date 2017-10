A Verissimo Severo Santacruz de il Segreto: “Dico addio a Puente Viejo”

Severo Santacruz lascia il Segreto. Lo ha annunciato a Verissimo Chico Garcia, l’attore che interpreta il proprietario terriero nella soap. Una novità sconvolgente svelata da Silvia Toffanin: “Severo se ne va via da Puente Viejo”. E Chico non ha da obiettare. L’uomo lascia il famoso paese spagnolo dopo aver perso la moglie Candela, il figlio che aveva in grembo e sua sorella Sol. Ma a Il Segreto non è tutto come sembra. Dopo l’ultimo confronto con Donna Francisca - che nell’anticipazione in esclusiva per Verissimo aggredisce Santacruz nel suo ultimo giorno in paese - si scopre in realtà che è stata tutta una messa in scena. “In realtà quello di Severo non è un addio definitivo” ha dichiarato Garcia affermando che "anche Candela e il bambino sono vivi e vegeti". Un colpo di scena che terrà incollati allo schermo ancora per molto tempo gli spettatori della fortunata fiction.