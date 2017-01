A "Verissimo" ospiti Marco Bocci, Anna Foglietta e gli ultimi eliminati del Grande Fratello Vip

Silvia Toffanin accoglierà in studio gli ultimi eliminati dalla Casa più spiata d'Italia: Elenoire Casalegno, Mariana Rodriguez e Andrea Damante, quest’ultimo insieme alla fidanzata Giulia De Lellis.

Elenoire Casalegno, racconta a Silvia Toffanin di non aver vissuto il reality come un gioco ma come un percorso personale: “Conosco i miei lati in luce e i miei lati in ombra e questo GFVip mi è servito. So di essere aggressiva, è la mia corazza per difendermi dalla gente, per la paura di essere attaccata e ferita. Oggi ho capito che non devo più avere paura, che devo essere quello che sono con i miei cari e quindi sorridere. Io non sono entrata in Casa per arrivare in finale o per vincere, altrimenti mi sarei comportata diversamente”.



Mariana Rodriguez svela invece di aver capito, durante l’esperienza al GFVip, di essere molto innamorata: “Quando mia madre è entrata in Casa e mi ha detto ‘Filippo ti ama’, ho capito. Lui si chiama Filippo Di Renzo, è italo-belga, ha 29 anni. È una persona fondamentale per me, con lui sono molto felice. Ed essere felici è come un treno che passa e non puoi lasciare andar via. Mia madre è contenta e fiera perché Filippo la tratta come fosse sua madre: quando è venuta in Italia, è stata tutto il tempo con lui”. La showgirl venezuelana ha poi raccontato del suo rapporto litigioso, dentro la Casa, con Valeria Marini: “La maleducazione per me non conta, conta l’essere umano. Lei da subito si è mostrata maleducata, e la maleducazione è una cosa che non sopporto. Mi ha maltrattata psicologicamente. Non riuscivo mai ad avere una conversazione con lei, era come parlare col muro”. E, a proposito del presunto “appuntamento” con Stefano Bettarini dopo la fine del reality, Mariana scherza: “Ci porterò anche Filippo…”.



Andrea Damante ricorda il suo litigio con Elenoire Casalegno: “Non ho fatto altro che dirle le emozioni vissute per quaranta giorni con lei. Dopo tutta la storia del ‘lacchè’, del ‘principino di corte di Valeria Marini’, non ce l’ho fatta più”. A Silvia Toffanin che gli chiede i motivi della nomination a Stefano Bettarini, indicato così, come suo sfidante al televoto, l’ex tronista spiega: “Mi sono trovato dalle stelle alle stalle, dentro la Casa si instaurano rapporti incredibili. Non puoi pensare che ti chiedano prima chi vuoi in finale, poi ti chiedono chi nominare… peraltro ho avuto anche ragione. Io pensavo che Stefano lo capisse e che mi dicesse ‘Andrea, vengo con te’. Da fuori è una cosa che non si può capire”. Infine, Andrea, raggiunto in studio dalla fidanzata Giulia De Lellis svela che nei progetti della coppia ci sono matrimonio e figli: “Il matrimonio l’abbiamo preventivato entro i miei 30 anni. Mi piacerebbe essere un papà giovane”. Infine, quando Silvia Toffanin gli chiede come giudicherebbe la partecipazione di Giulia all’”Isola dei Famosi”, risponde: “Insieme, volentieri”.





Infine, per lo spazio dedicato alla soap “Il Segreto” sarà per la prima volta in studio Prado (Maria De Nati).