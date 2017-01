A "Verissimo" ospite la moglie di Clemente Russo

“Ho visto un Clemente che non era lui. Non lo riconoscevo, ho pensato addirittura che stesse recitando”. Queste le parole pronunciate da Laura Maddaloni, in un'intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin , in onda sabato 8 ottobre, a " Verissimo ". Per la prima volta parla in tv di suo marito Clemente Russo , espulso lunedì sera dalla casa di “Grande fratello Vip”, per aver pronunciato alcune frasi offensive.

“Quello che mi ha fatto più male è vedere Clemente a disagio. Stava male. Mio marito arrivava da quattro anni tosti per le qualificazioni alle Olimpiadi e poi le stesse Olimpiadi non sono andate come sperava. E’ tornato piuttosto deluso. Quando è arrivato in Italia non ha avuto nemmeno il tempo di riprendersi a casa con i suoi affetti". E aggiunge "Abbiamo sbagliato, forse Il Grande Fratello non era il programma adatto per Clemente”.



A Silvia Toffanin che le chiede se a causa del suo comportamento Clemente rischi di avere dei problemi con Le Fiamme Azzurre, Corpo al quale il pugile appartiene, Laura risponde: “Mi auguro che non rischi nulla. Appena uscito dalla casa Clemente ha pianto tantissimo. Era la prima volta che vedevo mio marito piangere così. Questi quattro anni sono stati tosti, non solo per le qualificazioni, ma anche per il fatto che una delle nostre bambine, Janet, ha passato otto mesi in terapia intensiva e Clemente, a causa degli allenamenti, non era presente. Secondo me, nella casa aveva tutti questi pensieri che lo opprimevano, tutta la sua vita gli è passata davanti”.



Infine, parlando del carattere di suo marito, Laura confida: “Clemente è un uomo di grande sensibilità. La cosa che mi ha subito detto uscito dalla casa del Gf è stata ‘spero di non averti delusa e di non averti fatto male’”.



Ospiti anche lo splendido ottantenne Lino Banfi, le attrici Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, insieme sul set del film "Qualcosa di nuovo". Spazio anche a due bellezze amatissime dal pubblico: Elisabetta Gregoraci e Mercedesz Henger. L'ex naufraga parlerà del suo nuovo amore con Sergio Arcuri, fratello di Manuela.



In occasione della prima mondiale del film "Inferno", Verissimo è volato a Firenze per incontrare il grande Tom Hanks. Infine, spazio alla soap spagnola "Il Segreto": ospite questa settimana Carlota Barò, che parlerà del personaggio di Mariana.