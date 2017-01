A "Verissimo" ospite in esclusiva Pamela Prati

In esclusiva nello studio di Verissimo sabato 15 ottobre arriva Pamela Prati. La soubrette, espulsa lunedì scorso dalla casa del "Grande Fratello Vip", per aver violato ripetutamente le regole del reality, racconterà la sua versione dei fatti a Silvia Toffanin.

Diego Abatantuono, Alfonso Signorini, Francesco Facchinetti e Francesco Mandelli gli altri ospiti della trasmissione.



Infine, spazio alle soap più seguite di Canale 5: per la prima volta in Italia sarà a Verissimo il dottor German (Roger Berruezo) di “Una vita” e per “Il Segreto” saranno in studio Ines (Fariba Sheikhan) e Bosco (Francisco Ortiz).