A "Verissimo" Massimo Ranieri e i fratelli Rodriguez eliminati dal GF Vip

Cinquant’anni appena compiuti e una vita passata tra radio e tv: Silvia Toffanin incontra Nicola Savino. Nel corso dell’intervista Nicola riceverà gli auguri di un suo amico speciale, Fiorello.



Verissimo celebrerà Max Pezzali, un altro super cinquantenne che ha fatto cantare intere generazioni.

Infine, in esclusiva, per lo spazio dedicato a “Grande Fratello Vip” sarà in studio l’ultima eliminata dalla casa Cecilia Rodriguez e tornerà in studio anche suo fratello Jeremias Rodriguez.