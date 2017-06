A Verissimo Maria Bouzas, mitica Donna Francisca de "Il Segreto"

Catitva per finzione, ma molto simpatica ed estroversa nella realtà. E' María Xosé Rodríguez Bouzas, l'attrice spagnola de "Il Segreto", la perfida Donna Francisca, che si racconta a Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano del sabato di Verissimo, dimostrando un discreto italiano: "Io Sexy? Perchè no. Mi ci sento così. Per parlare meglio la vostra lingua, invece, dovrei stare un mese almeno in Italia". Ma come la pensano i suoi figli in merito al personaggio della soap interpretato dalla madre? Maria chiarisce: " I miei figli hanno cambiato opinione sul mio personaggio, hanno visto una Francisca sconfitta, innamoratissima, che a volte fa cose buone, poche volte. In più, nell'ultima stagione ha delle scene d'azione, come fosse Indiana Jones, perciò hanno cambiato idea". Rivelazioni su un possibile ritorno in scena di chi credevamo morto? Donna Francisca non si sbottona: "Bosco? E' morto, per sempre.... ma forse resuscita, perchè a Puente Viejo tutto è possibile! Mi aspetto qualsiasi cosa dagli sceneggiatori! Magari Francisca resta incinta, può essere, perchè no?".