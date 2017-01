"Per quanto mi riguarda è andato tutto come doveva, poi c'è stato un epilogo non proprio felicissimo. Ma io vorrei fermarmi a quel momento finale dello show in cui io e Heather ci siamo abbracciate. Per me la fine del programma è stata quella". Queste le parole di Lorella Cuccarini, ospite a Verissimo, tornando a parlare delle polemiche sollevate da Heather Parisi dopo la fine di Nemicamatissima, che le ha viste insieme sul palco dopo tanti anni.