A "Verissimo" grande reunion dell'Isola dei Famosi

Sabato 14 maggio appuntamento speciale con " Verissimo ". Nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin ci saranno, per una grande reunion, tutti i naufraghi dell'edizione appena conclusa dell 'Isola dei Famosi . I protagonisti raccontaranno le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sulla loro permanenza in Honduras. Inoltre, dopo due mesi di assenza, tornerà a Verissimo il super inviato Alvin .

In studio il vincitore Giacobbe Fragomeni, accompagnato dalla moglie, il secondo classificato Jonas Berami con l'adorata mamma, Paola Caruso, Mercedesz Henger, Gracia de Torres, Marco Carta e tanti altri.



Non resteranno senza i propri beniamini neppure i fan de Il Segreto. In studio saranno presenti Amalia (Aida Flix) e Bosco (Francisco Ortiz).