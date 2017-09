Grandi ovazioni nello studio di "Verissimo" per Gianni Morandi, il cantante amatissimo dagli italiani ospite della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. "L'estate più bella? Probabilmente quella della mia prima canzone, quando uscì insomma" racconta Gianni ricordando i suoi esordi. "Ero contento ma mi nascondevo quando la sentivo ai Juke-box, ero un po' timido - prosegue il cantante - "Mio padre non voleva mi montassi la testa" aggiunge Gianni, precisando che in quegli anni era facile cascarci ma che grazie proprio all'insegnamento del padre ha sempre tenuto duro.