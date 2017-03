A "Verissimo" Francesca Chillemi: "Ho preso molte porte in faccia..."

Ripercorrendo le tappe della sua carriera la Chillemi racconta: “C’è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo molto giudicata e i provini per diventare attrice andavano tutti male. Incontravo persone fantastiche, ma anche persone troppo dirette. Inoltre", aggiunge, "li sentivo dire tra loro ‘Ma questa come ha fatto a vincere Miss Italia?’. A 18 anni", conclude, "non sei pronta per capire che puoi piacere o meno alla gente e così avevo deciso che forse questa non era la mia strada”.



Silvia Toffanin accoglie però nel suo salotto anche un'altra "prima donna" della televisione: Gemma Galgani, la star del Trono Over e bersaglio preferito di Tina Cipollari. Da "Uomini e Donne" a "Verissimo" per la prima volta la dama bianca si racconta al pubblico e parla del suo amore travagliato con il playboy Giorgio. “Penso di averlo amato contro tutto e tutti e per lui ho superato ogni tipo di barriera”.



A Silvia Toffanin che le chiede perché questa grande storia d’amore si sia interrotta, la star del Trono Over dichiara: “Il rapporto non era equo, poiché io ero innamoratissima ma lui mi dava un po’ per scontata”. “A giugno però - prosegue la dama bianca - ho scritto a Giorgio chiedendogli scusa per le modalità con cui lo avevo lasciato. Nella lettera mi sono messa in discussione, avendo il coraggio di riprovarci e mettendo da parte l’orgoglio, ma lui è stato irremovibile, distaccato e lontano”.



A "Uomini e Donne" i siparietti al vetriolo tra Gemma e Tina Cipollari sono diventati cult. Sulla veridicità di questo astio tra le due prime donne, confessa: “E’ un odio vero e non so neppure io come sia nato. Tina a volte è impertinente”. E chiosa:“Non uscirei mai a cena con lei perché, conoscendola, mi farebbe mangiare delle mele avvelenate”. E, a proposito di veleno Gemma dichiara: “Tina è rifatta e si vede”.