A "Verissimo" Elisabetta Canalis e Francesco Arca, neo genitori vip

Sabato 16 gennaio 2016, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva, Elisabetta Canalis, neo mamma della piccola Skyler Eva, sarà a Verissimo per raccontare la sua nuova vita di moglie e madre. Inoltre, saranno in studio anche il neo papà Francesco Arca, Ana Laura Ribas e Briga.